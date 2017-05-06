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В Моховой Пади прошел митинг ко Дню Победы

В Моховой Пади прошел митинг ко Дню Победы
Фото: zsamur.ru

В воскресенье, 7 мая, в поселке Моховая Падь возле памятника героям-танкистам состоялся митинг-реквием «Знать! Помнить! Гордиться!». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

Участники митинга почтили память погибших земляков и всех воинов-героев, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, возложением гирлянд и цветов к памятнику, а также минутой молчания. После этого к собравшимся обратился вице-спикер заксобрания Юрий Кушнарь.

«В этом празднике – история страны, боль, живущая в каждой семье, гордость за Родину и наш многонациональный народ, проявивший самоотверженность и мужество. Мы будем всегда чтить ветеранов, участников той страшной войны, не позволивших фашистам завладеть миром, скорбеть о погибших и замученных, отстаивать правду о войне. И сколько бы лет ни минуло, мы никогда не забудем этот великий подвиг! Больно видеть, что с каждым годом редеют ветеранские ряды, время неумолимо, но даже оно не властно над памятью о Великой Победе», – сказал Юрий Кушнарь.

Кроме того, школьники поселка прочитали стихи о войне и исполнили музыкальные номера.

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#память #праздники

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