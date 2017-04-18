Победителями первого дня фестиваля исторического боя в Благовещенске стали хабаровчане

В эти выходные, 6 и 7 мая, в городском парке Благовещенска проходит фестиваль исторического боя «Тропами истории–2017». В первый день победителями боев стали представители Хабаровска.

В этом году мероприятие стало самым массовым по количеству участников. Оно собрало сразу несколько клубов: «Дружина», «Руна», Blackwood, «Ясень» из Благовещенска, «Синклит» из Хабаровска и бойцов из Владивостока. В первый день зрителям представляли народные забавы, баловали фолк-музыкой и файер-шоу, а команды сразились в массовых боях – бугуртах. В них приняли участие 19 бойцов.

Участвовали три команды: «Дружина», сборная Благовещенска (Blackwood и «Руна») и «Синклит» из Хабаровска. Бои проходили в трех видах: на открытом месте, в коридоре и стенка на стенку. Ведущим был благовещенский ролевик Василий Кленин, а секундантом – девушка из Владивостока.

Ролевики бились три часа подряд. Двое из них получили рассечения головы, им понадобилась помощь медиков. Но раны оказались несерьезными, поэтому бойцы после перевязки оставались на площадке. В результате сражений хабаровчане выиграли все три номинации.

Во второй день фестиваля с 10 часов начались одиночные турниры. Это профессиональные бои и турниры по номинациям «Щит-меч», «Полуторные мечи». Также организаторы подведут итоги фестиваля и наградят победителей.

Подробности читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

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Александр Авдеев