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сегодня, 14:31 0

По Амуру начали ходить прогулочные теплоходы

По Амуру начали ходить прогулочные теплоходы

По реке Амур в субботу, 6 мая, начали курсировать прогулочные теплоходы. Билеты на них взрослым жителям Благовещенска обойдутся в 200 рублей, а детям до 10 лет – в 100.

Продолжительность прогулочного рейса составляет один час. 7 и 8 мая первый теплоход будет отходить в 11:00, а последний – в 21:30. Посадка пассажиров производится у центрального причала, находящегося в районе улицы Калинина, 1. Для того чтобы рейс состоялся, необходимо, чтобы набралось не менее 20 пассажиров.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», хотя ходить прогулочные теплоходы начали 6 мая, в этот день из-за плохой погоды рейсов практически не было. Состоялся лишь один рейс, когда трое мужчин купили сразу 20 посадочных мест.

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#отдых #транспорт

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