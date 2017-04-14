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В Благовещенске открылась выставка о городском андеграунде 70-х годов

В Благовещенске открылась выставка о городском андеграунде 70-х годов

На втором этаже Амурского областного краеведческого музея Благовещенска начала работу выставка «"Огород" нашей памяти», посвященная андеграунду областной столицы 70-х годов XX века.

История благовещенского андеграунда началась в конце 60-х – начале 70-х, когда на восток поехали модные советские ВИА – «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Песняры», Юрий Богатиков и другие. В областной столице они бывали на обязательных гастролях, а с 1976 года – еще и из-за всесоюзного бамовского фестиваля «Огни магистрали». Вместе с советской «правильной» культурой артисты делились и чем-то западным. Тогда это называлось «добывать музыку», то есть покупать зарубежные пластинки. Кроме того, это были джинсы, сигареты, бобины, кассеты и многое другое. Эти и не только предметы составили основу экспозиции.

Выставка будет работать в Амурском краеведческом музее до 3 сентября. Подробнее об экспозиции можно узнать из рубрики Натальи Шлямовой «Культпросвет» на Амур.инфо.

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#история #культура

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