Амурские легкоатлеты выиграли международный забег в Китае

Фото: minsportamur.ru

В начале мая в китайском городе Хума, расположенном на берегу Амура в 250 километрах к северу от Хэйхэ, прошел традиционный для этих мест праздник – «День ледохода». В рамках него состоялся международный забег, победителями которого стали легкоатлеты из Приамурья.

В забеге приняли участие спортсмены Китая и России. Он проходил на набережной Хумы, атлетам предстояло преодолеть 10 километров. Участие приняли более ста человек: жители города, пограничники КНР и команда легкоатлетов Амурской области под руководством тренера Леонида Блажко. В день соревнований в Хуме лил холодный дождь, и дул северный ветер.

В результате дистанцию быстрее всех преодолели российские спортсмены. Победителем стал Александр Токмаков из Шимановска, вторым пришел к финишу Андрей Щеголев из Благовещенска. Среди женщин лучший результат показала Ангелина Коптева, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#Китай #спорт

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Александр Авдеев