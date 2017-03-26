В Благовещенске проходит первенство по самбо в честь 20-летия клуба «Витязь»

В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в спорткомплексе «Юность» Благовещенска проходит открытое первенство клуба «Витязь» по самбо, посвященное 20-летию образования клуба.

В двухдневных соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия). 6 мая состязались юноши 2006-2008 годов рождения, а также более старшие спортсмены, 2000-2002 годов рождения.

В первый день соревнований доминировали самбисты из Благовещенска. Так, победителями стали представители областной столицы Александр Скориков (категория 72 с лишним килограмма), Никита Колесов (66 килограммов), Илья Кожемяко (38 килограммов) и другие.

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Александр Авдеев