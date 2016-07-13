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сегодня, 11:54 0

В «Бессмертном полку» примут участие около 9 тысяч благовещенцев

В «Бессмертном полку» примут участие около 9 тысяч благовещенцев

Во вторник, 9 мая, по главной улице Благовещенска традиционно пройдут колонны в рамках акции «Бессмертный полк». В этот раз ее участниками станут порядка 9 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации города, построение колонн будет проводиться по улице Ленина в районе ОКЦ. В 11:30 начнется их движение по Ленина. До площади Победы колонны будут двигаться примерно 35-40 минут, после чего там состоится церемония возложения цветов. С 14:00 до 21:00 на площади будет проходить «Вахта памяти».

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#память #праздники

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