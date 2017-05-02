Водитель, сбивший двоих возле ОКЦ Благовещенска, найден

Водитель, совершивший наезд на двоих пешеходов в районе ОКЦ Благовещенска 6 мая, задержан полицейскими. Об этом сообщает УМВД России по Амурской области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль и личность водителя, находившегося на момент дорожно-транспортного происшествия за рулем. Им оказался житель Благовещенска, 1985 года рождения. Мужчина был задержан и доставлен на допрос», – пишет ведомство.

Предварительно установлено, что в момент совершения ДТП автомобиль двигался со значительным превышением скорости.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, (...) правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По информации источника ИА «Амур.инфо», один из пострадавших скончался. Официального подтверждения этим сведениям в областной больнице получить пока не удалось.

Между тем в социальных сетях публикуют фотографии, на которых якобы запечатлена машина, сбившая пешеходов. Сообщается, что она принадлежит такси «Копеечка». Представитель компании заверил ИА «Амур.инфо», что автомобиль на снимках не их.

«Эта машина к нам никакого отношения не имеет. Такого автомобиля у нас нет», – пояснили в отделе по работе с партнерами или юридическими лицами «Копеечки».

Как сообщало Амур.инфо, ДТП произошло вечером в районе перекрестка улиц Ленина и Трудовая. Автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА – парня и девушку. От удара пешеходов отбросило в сторону на 70 метров. Пострадавших увезли в областную больницу, их состояние тяжелое. Водитель с места аварии скрылся.

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Александр Авдеев