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сегодня, 10:29 1

Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными для всех россиян

Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными для всех россиян
Фото: kiev.all.biz

Лекарства, получаемые в аптеках по рецепту врача, собираются сделать бесплатными для всех россиян, пишут «Известия». В настоящее время это доступно только льготным категориям граждан.

Предложения по организации такой системы сейчас готовят в Министерстве здравоохранения РФ. Ее пилотный проект может стартовать уже в 2018 году.

Речь идет о том, что бесплатно лекарства смогут получать граждане, имеющие полис ОМС. Список доступных таким образом препаратов сейчас разрабатывается.

Впрочем, директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович допускает, что лекарства будут не полностью бесплатными, а отпускаться обладателям полисов со скидкой.

Согласно подсчетам, новая система будет обходиться в 500 миллиардов рублей ежегодно.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Лекарства, получаемые в аптеках по рецепту врача, собираются сделать бесплатными для всех россиян,



    Ну да, че. Просто медицину еще оптимизируют, чтоп к к бесплатному врачу было совсем не попасть.

    За рецептом на бесплатные лекарства велком в платную клинику, а там после дорогостоящих анализов - на те вам бесплатный рецепт на анальгин.

    В целом еще государство в профите будет.

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