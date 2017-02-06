Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными для всех россиян
Лекарства, получаемые в аптеках по рецепту врача, собираются сделать бесплатными для всех россиян, пишут «Известия». В настоящее время это доступно только льготным категориям граждан.
Предложения по организации такой системы сейчас готовят в Министерстве здравоохранения РФ. Ее пилотный проект может стартовать уже в 2018 году.
Речь идет о том, что бесплатно лекарства смогут получать граждане, имеющие полис ОМС. Список доступных таким образом препаратов сейчас разрабатывается.
Впрочем, директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович допускает, что лекарства будут не полностью бесплатными, а отпускаться обладателям полисов со скидкой.
Согласно подсчетам, новая система будет обходиться в 500 миллиардов рублей ежегодно.
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