На благовещенском перекрестке образовалась крупная яма

Фото: instagram.com/dps_bl.kontrol

Обновлено: 12:52



Жители Благовещенска обратили внимание на то, что на проезжей части перекрестка улиц Октябрьская и Театральная образовалась крупная яма. Фотографию этого участка дороги они разместили в социальных сетях.

Как уточнил корреспондент ИА «Сканер», провал здесь был уже в субботу, 6 мая. Раньше на этом месте велись дорожные работы. Серьезных ДТП, связанных с ямой, пока не произошло.

Позже в пресс-службе мэрии Благовещенска ИА «Амур.инфо» уточнили, что на этом участке велись не дорожные, а земляные работы – по устранению порыва, который произошел еще в холодный сезон. И сейчас в результате оттаивания грунта в глубинных слоях там образовался провал.

«Дорожные службы оперативно отреагировали на происшествие. Утром 7 мая на данном участке специалисты МП "ГСТК" провели работы», – рассказали в пресс-службе.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев