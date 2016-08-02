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На благовещенском перекрестке образовалась крупная яма

На благовещенском перекрестке образовалась крупная яма
Фото: instagram.com/dps_bl.kontrol

Обновлено: 12:52

Жители Благовещенска обратили внимание на то, что на проезжей части перекрестка улиц Октябрьская и Театральная образовалась крупная яма. Фотографию этого участка дороги они разместили в социальных сетях.

Как уточнил корреспондент ИА «Сканер», провал здесь был уже в субботу, 6 мая. Раньше на этом месте велись дорожные работы. Серьезных ДТП, связанных с ямой, пока не произошло.

Позже в пресс-службе мэрии Благовещенска ИА «Амур.инфо» уточнили, что на этом участке велись не дорожные, а земляные работы – по устранению порыва, который произошел еще в холодный сезон. И сейчас в результате оттаивания грунта в глубинных слоях там образовался провал.

«Дорожные службы оперативно отреагировали на происшествие. Утром 7 мая на данном участке специалисты МП "ГСТК" провели работы», – рассказали в пресс-службе.

Просмотров всего: 1610

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Усомнившийся Макар

    Усомнившийся Макар
    1 час назад

    "Серьезных ДТП, связанных с ямой, ПОКА не произошло".

    - Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?

    - Нет! Пока ещё не было

    - Будут!

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    На благовещенском перекрестке возникла крупная яма



    Заголовок звучит интригующе...

    Надо на РенТВ сообщить, вдруг яма инопланетного происхождения.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    это не яма. это окоп, из которого не надо пылить

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