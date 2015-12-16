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сегодня, 09:25 5

Жителей Тынды пугают «спутником, упавшим на город»

Жителей Тынды пугают «спутником, упавшим на город»

Жители города Тында получают по WhatsApp сообщения, в которых говорится, что на город якобы упал спутник. Вместе с текстом пересылается и фотография «с места происшествия».

В сообщении говорится, что из-за «падения спутника» объявлен сбор военнообязанных в военкомате Тынды. Якобы имеется некая угроза со стороны КНДР.

Как стало известно, фотография «с места падения спутника» – это скриншот с 14-секундного видеоролика, который является монтажом.

Жителей Амурской области нередко пугают разными фейками, распространяемыми по WhatsApp. Как сообщало Амур.инфо, только в апреле амурчане получали сообщения о «едва не сбежавшем заключенном», о «мужчине, пристающем к детям», а также об «эксгибиционисте», которого «видели» возле одной из школ.

Просмотров всего: 1506

#интернет #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    фантазеры, блин..... :)

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    2 часа назад

    А колхозники и харажане поглупее ведутся на это

  • георгич

    георгич
    2 часа назад

    программа называется fixguru,в плэймаркете.там и инопланетяне и спутники

  • just me

    just me
    2 часа назад

    Людям мало ужасов реальной жизни?

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    Подобными дешевыми рассылками страшилок занимаются те, у кого явная нехватка адреналина-адреналинщики. Испугал людей и радость получил. Хочется пожелать им душевного здоровья.

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