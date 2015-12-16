Жителей Тынды пугают «спутником, упавшим на город»

Жители города Тында получают по WhatsApp сообщения, в которых говорится, что на город якобы упал спутник. Вместе с текстом пересылается и фотография «с места происшествия».

В сообщении говорится, что из-за «падения спутника» объявлен сбор военнообязанных в военкомате Тынды. Якобы имеется некая угроза со стороны КНДР.

Как стало известно, фотография «с места падения спутника» – это скриншот с 14-секундного видеоролика, который является монтажом.

Жителей Амурской области нередко пугают разными фейками, распространяемыми по WhatsApp. Как сообщало Амур.инфо, только в апреле амурчане получали сообщения о «едва не сбежавшем заключенном», о «мужчине, пристающем к детям», а также об «эксгибиционисте», которого «видели» возле одной из школ.

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Александр Авдеев