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6мая
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Благовещенские пожарные не спасли от огня хозпостройку, но отстояли два жилых дома

В Благовещенске 6 мая произошло возгорание на частном подворье по улице Островского. Горела хозпостройка. Сообщение о пожаре поступило в 14:38, через пять минут через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной чести № 12 в составе восьми человек и двух единиц техники прибыли на место.

К моменту прибытия пожарных хозпостройка горела открытым пламенем. Около 15 минут потребовалось для полной ликвидации пожара. В результате строение уничтожено огнем.

Два рядом стоящих жилых дома от распространения огня пожарным удалось отстоять. Причина и виновник возгорания устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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