В Белогорске военнослужащих 35-й Армии поздравили с 72-й годовщиной Победы

В Белогорске 6 мая состоялось собрание, посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В зрительном зале Гарнизонного дома офицеров собрались участники войны, личный состав воинских частей Белогорского гарнизона, гражданские лица. После торжественной части начался праздничный концерт, а затем желающие смогли угостится солдатской кашей. Три полевые кухни разместили у здания ГДО. Военнослужащие приготовили 1,5 тысячи порции каши и горячего чая.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Амурской области Владимир Кобелев,глава Белогорска Станислав Мелюков, главы Октябрьского и Белогорского районов, на территориях которых располагаются воинские части 35-й Армии.

Праздничное мероприятие началось с выноса в зал знаменной группой Государственного флага России и Боевого знамени. Открыл собрание торжественной речью командующий 35-й Армией генерал-майор Сергей Чеботарев.

Начальник штаба – первый заместитель командующего 35-й Армией генерал-майор Григорий Тюрин зачитал указ президента России, приказы министерства обороны РФ и приказ командующего армией о поощрении личного состава, в ходе которого провели награждение военнослужащих и гражданский персонал орденами, медалями и грамотами.

От имени губернатора Амурской области Александра Козлова ветеранов и военнослужащих с наступающим Днем Победы поздравил Владимир Кобелев. В своем выступлении он выразил благодарность всем, кто стоял на защите Родины, выразил благодарность командованию 35-й Армии за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и вручил военнослужащим ценные подарки.



Глава Белогорска наградил ценными подарками отличившиеся воинские части. От имени Совета ветеранов города с праздником присутствующих поздравил участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Белогорска Петр Александрович Кононенко, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 47

#Белогорск #военные #праздники

распечатать

Екатерина PL