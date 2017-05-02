В Благовещенске возле ОКЦ сбили двух пешеходов: состояние пострадавших тяжелое

6 мая вечером в районе перекрестка Ленина-Трудовая автомобиль на большой скорости сбил двух пешеходов. Молодые люди переходили улицу Ленина от Зейской в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Сбивший их водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают полицейские.

Как рассказал корреспондент ИА "Сканер", предварительно звестно, что пострадавшей девушке 19 лет, парню - 20. Оба студенты АгМА, молодой человек родом из Зеи, девушка - местная.

От удара пешеходов отбросило в сторону на 70 метров. К месту аварии приехали две бригады скорой помощи. Пострадавших увезли в областную больницу. Молодой человек находится в коме. Девушка после ДТП была в сознании и успела продиктовать очевидцам номер телефона своей мамы, чтобы они сообщили ей о случившемся.

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Екатерина PL