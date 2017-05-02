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В Благовещенске возле ОКЦ сбили двух пешеходов: состояние пострадавших тяжелое

В Благовещенске возле ОКЦ сбили двух пешеходов: состояние пострадавших тяжелое

6 мая вечером в районе перекрестка Ленина-Трудовая автомобиль на большой скорости сбил двух пешеходов. Молодые люди переходили улицу Ленина от Зейской в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Сбивший их водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают полицейские.

Как рассказал корреспондент ИА "Сканер", предварительно звестно, что пострадавшей девушке 19 лет, парню - 20. Оба студенты АгМА, молодой человек родом из Зеи, девушка - местная.

От удара пешеходов отбросило в сторону на 70 метров. К месту аварии приехали две бригады скорой помощи. Пострадавших увезли в областную больницу. Молодой человек находится в коме. Девушка после ДТП была в сознании и успела продиктовать очевидцам номер телефона своей мамы, чтобы они сообщили ей о случившемся.

Просмотров всего: 1950

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • filva

    filva
    1 час назад

    апрель или май

  • Neverhood

    Neverhood
    1 час назад

    6 апреля? Месяц назад?

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 час назад

    когда милонова или мизулину посетит просветление, и они инициируют уголовное наказание за подобные деяния??

  • ariadna

    ariadna
    1 час назад

    Это случилось сегодня примерно в 20-30.

  • Allochka

    Allochka
    41 минута назад

    Да, сколько можно....?! Что не день, так кого-то сбили или в кого-то въехали. Администрация! Полиция! ВЫ КУДА СМОТРИТЕ???ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ НА ДОРОГАХ???

  • Папайя

    Папайя
    39 минут назад

    Вот урод... пьяный наверняка был... Все равно найдут. Там столько камер стоит...

  • agbor

    agbor
    37 минут назад

    Найти и наказать по всей строгости!!! А за то, что сбежал, вдвойне наказать.

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    agbor

    Найти и наказать по всей строгости!!! А за то, что сбежал, вдвойне наказать.



    Ну да...

    Всё будет "по неосторожности"...

  • Zula

    Zula
    24 минуты назад

    Вспомните двух девочек молоденьких, в парковочном кармане напротив Педуниверситета. Сбил пьяный таксист. Всего 4 года дали "по неосторожности".

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    21 минута назад

    дадут максимум поселение... дума другим занята, ни одно нужного закона или инициативы. Как пили за рулем и лишенниками ездили, так пьют и ездят. Ни в одной стране мира, кроме откровенного зимбабве такого нет на дорогах. Выводы где мы живем делайте сами.

  • Алекsей

    Алекsей
    19 минут назад

    Что за позорные трусы ездят по городу. Таким не место за рулём. Чем такие вот преступники за рулём отличаются от террористов, убивающих невинных людей?! Наверное ничем.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    14 минут назад

    Людей конечно жаль! Выздоровления им! Но, гламур-инфо опять в цифрах преувеличивает, как всегда в своем репертуаре? Это какой должен быть удар, чтобы отбросить человека на 70 метров Цитата: "От удара пешеходов отбросило в сторону на 70 метров"?

  • сибирячка

    сибирячка
    13 минут назад

    АнТиТруш

    дадут максимум поселение... дума другим занята, ни одно нужного закона или инициативы. Как пили за рулем и лишенниками ездили, так пьют и ездят. Ни в одной стране мира, кроме откровенного зимбабве такого нет на дорогах. Выводы где мы живем делайте сами.



    я вам больше скажу

    в других городах России по-лучше ситуация на дорогах

    в Благовещенске просто беспредел

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    9 минут назад

    Почему у нас ничей папа или мама не подойдёт (когда нашли гада) и не отх...т железной палкой куда придётся?

  • AК-47

    AК-47
    9 минут назад

    законы слишком мягкие для таких уродов!

    лишать права управления ТС пожизненно с посадкой лет на 5!

    В случае смерти пешехода-сажать надолго!

  • AК-47

    AК-47
    6 минут назад

    Здравомыслящая

    Почему у нас ничей папа или мама не подойдёт (когда нашли гада) и не отх...т железной палкой куда придётся?



    такой случай был несколько лет назад на Театральной в районе хлопки,там мудоводятла мордой о капот повозил дядька,только вот за это посадят и на более длительный срок,чем мудоводятла,таковы наши тупые законы!

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