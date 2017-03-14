Жители микрорайона «Европейский» остались без света из-за аварии на «безхозной» подстанции

В микрорайоне «Европейский» села Чигири Благовещенского района случилась авария на трансформаторной подстанции, из-за которой местные жители остались без света. Электричество исчезло около двух часов дня, но до сих пор никто не мог ответить жителям, когда свет снова появится. Проблема заключается в том, что подстанция принадлежит уже обанкротившейся фирме «Городок».

«Мы уже несколько часов сидим без света, никто ничего сделать не может. Там кабель вроде как оборвался. Звоним в разные службы, а они говорят, что подстанция не находится в их ведении. В управляющей компании тоже ничем помочь не могут. Единственное, что сказали, что выходные мы точно без света просидим, мол, кто в праздники этим вопросом будет заниматься?» – поделился житель микрорайона «Европейский» Александр.

«Говорят, сети электрические находятся в распоряжении "Городка", и никто ничего делать не собирается. В "Городке", когда дом сдали, должны были передать подстанцию АКС, но этого не сделали, как мне рассказали. Теперь "Городка" нет, фирма обанкротилась, получается, что у подстанции нет хозяина», – рассказал еще один житель микрорайона Иван.

В ДРСК подтвердили, что подстанция не находится у них на обслуживании, также как и не находится на обслуживании у АКС. Спустя некоторое время после выяснения, кто должен решить проблему с отсутствием электричества, в амурском управлении МЧС сообщили, что на месте уже работают аварийные бригады.

Эту информацию подтвердил и глава Благовещенского района Сергей Адаменко. «В данный момент мы достигли договоренности с АКС, и сейчас на месте работает бригада электриков. В ближайшее время авария будет устранена, уже сегодня свет вернется в дома жильцов. А в дальнейшем будем решать этот вопрос, будем разговаривать с арбитражным управляющим, который должен реализовать все имущество "Городка". Подстанция в любом случае должна быть передана на баланс муниципалитета, только это не быстрая и трудоемкая процедура. Жителей мы в такой ситуации не оставим, конечно», – сказал Сергей Владимирович.

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#происшествия #энергетика

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Екатерина PL