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сегодня, 18:22 1

В Ивановском районе устроят временный объезд взамен рухнувшему мосту

В Ивановском районе устроят временный объезд взамен рухнувшему мосту
Фото: Фото: instagram.com/blag_dtp

5 мая министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло провел рабочую встречу по вопросу восстановления транспортной доступности села Черкасовка Ивановского района. 3 мая обрушился автомобильный мост, который соединяет Черкасовку и Ерковцы. Мост не выдержал веса большегрузной техники – разрешенная нагрузка была превышена.

После случившегося была сформирована экстренная комиссия по обследованию разрушенного моста и оценке масштабов происшествия.

«По результатам проведенного обследования мостового сооружения сотрудниками министерства совместно с ГКУ "Амурупрадор", принято решение устроить временный объезд, который будет соответствовать всем требованиям. Это решение и оперативное, и финансово доступное в данный момент. Нам нужно экстренно восстановить транспортное сообщение с селом Черкасовка, к тому же на этом участке проходит маршрут школьного автобуса», – сказал министр Андрей Тягло.

В связи с тяжелым финансовым положением компании ОАО «Агро – Союз ДВ», по вине которой обрушился мост, произвести устройство временного объезда генеральный директор Дмитрий Котёлкин отказался.

«Сегодня был подписан договор подряда с компанией СК "Мега – Строй". Подрядчик приступил к подготовительным работам по устройству временного объезда. Уже начали завозить инертные материалы. Работать будут все выходные, если погодные условия нам не помешают, транспортное сообщение мы восстановим в кратчайшие сроки», – добавил глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

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#происшествия #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    33 минуты назад

    Проклятые коммуняки, не могли сделать всё вечным, а сейчас всё рушится...

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