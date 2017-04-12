В Госдуму внесен законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани

Фото: in-news.ru

В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе с отдыхающих. Он предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента, который заключается в том, чтобы ввести плату за пользование курортной инфраструктурой. Это нововведение касается Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщает на сайте кабмина.

Расходы, связанные с организацией и проведением эксперимента, будут финансироваться за счёт средств региональных бюджетов. По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения.

Предусматривается, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения и может быть дифференцирован в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Законопроектом также определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора.

Также сообщается, что в ходе эксперимента планируется создание Фонда развития курортной инфраструктуры, средства из которого пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Просмотров всего: 160

#закон #российская власть

распечатать

Екатерина PL