Многофункциональным центрам разрешат регистрировать рождение и смерть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу законопроекта, который позволит многофункциональным центрам регистрировать рождение и смерть россиян. При этом предусматривается, что органы ЗАГС также продолжат вести учет рождения и смерти.

Как сообщается на сайте кабмина, в соответствии с законопроектом за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния; выдаче свидетельств о рождении и свидетельств о смерти; передаче в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для государственной регистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Для регистрации детей будет действовать одно исключение – регистрация, которая производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 27 апреля 2017 года.

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Екатерина PL