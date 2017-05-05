В благовещенском доме престарелых работала полевая кухня и звучали песни военных лет

В субботу, 6 мая, в благовещенском специальном доме для одиноких пенсионеров «Ветеран» прошёл праздник. Для жильцов работала полевая кухня от МЧС, а клуб «Мотопатриот» предоставил мототехнику и патефон для пластинок с песнями военных лет. Для ветеранов провели концерт и праздничное чаепитие.

Сотрудники МЧС развернули полевую кухню и угостили всех желающих гречневой кашей и горячим чаем. Заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко и министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва поздравили пенсионеров с предстоящим Днём Победы и побеседовали с главными героями события – участниками войны, трудового фронта, вдовами ветеранов и узниками концлагерей.

В доме «Ветеран» живут два человека, которые принимали участие в боях Великой Отечественной войны. Это 95-летний Климентий Прохорович Овчинников и 91-летний Николай Семёнович Иванов. Николай Семёнович имеет высшее медицинское образование. Климентий Прохорович был военным, и за свою жизнь освоил рабочие профессии, а главным его делом стало плотничество – он изготавливал мебель.

Ещё одна героиня праздника – вдова участника Великой Отечественной войны Клавдия Петровна Новикова – готовится к новоселью. Вскоре она переедет в квартиру, приобретённую за счёт федеральный средств. «В доме "Ветеран" я прожила больше шести лет. Мне здесь всё нравится, очень внимательные, добрые, отзывчивые люди здесь работают. Буду по всем скучать», – призналась Клавдия Петровна.

По информации областного министерства соцзащиты населения, в этом году в Амурской области было предоставлено 12 жилищных сертификатов – свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья для членов семей участников Великой Отечественной войны.

После поздравлений представителей власти была объявлена минута молчания. Все присутствующие стоя почтили память всех, кто не вернулся с войны. Затем жителей дома престарелых поздравили спонсоры, благодаря которым стало возможным проведение праздника, и начался концерт, подготовленный юными артистами специально для жителей дома «Ветеран».

Просмотров всего: 155

#память #праздники

распечатать

Екатерина PL