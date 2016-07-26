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сегодня, 17:15 0

В Китае обнаружили гробницу возрастом более 1,5 тысячи лет

В Китае обнаружили гробницу возрастом более 1,5 тысячи лет
Фото: ria.ru

В китайской провинции Хэбэй строители нашли древнюю гробницу с артефактами. Ее возраст более 1,5 тысячи лет, агентство Синьхуа. Гробница была обнаружена на глубине семи метров под землей во время строительных работ в уезде Цю городского округа Ханьдань.

В гробнице были найдены 23 артефакта, включая гончарные изделия и изделия из меди. Отмечается, что гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).

Также агентство сообщает, что в округе Цанчжоу провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки времени династии Мин (1368-1644 годы).

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#история #Китай

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