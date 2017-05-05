Благовещенцы пробежали семь километров марафона в честь Дня Победы

В Благовещенске 6 мая состоялся семикилометровый легкоатлетический марафон, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В забеге приняли участие 77 человек от 14 лет и старше. Путь марафона был проложен по улице Ленина от памятника казакам-первопроходцам до площади Победы.

Стартовал забег в 13:00, всю дистанцию спортсмены преодолели с флагами в руках, на которых были указаны названия битв, повлиявших на ход войны. Через час марафонцы уже были на площади Победы. Там их встречал «Бессмертный полк» – члены общественного движения «Юный амурчанин» с транспарантами в руках, на которых были изображены фотографии ветеранов, членов семей участников акции.

Завершилось мероприятие возложением цветов у памятника воинам-амурцам. Организаторами пробега выступили Амурская областная территориальная организация общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской федерации и благовещенская городская спортивная общественная организация «Киокусинкай карате».

«Легкоатлетический марафон в преддверии Дня Победы мы проводим третий год подряд. В этом году нам не очень повезло с погодой, поэтому пешеходов на своем пути мы встретили мало. Зато было много водителей, которые активно поддерживали нас звуковыми сигналами своих автомобилей», – рассказал директор благовещенской городской спортивной общественной организации «Киокусинкай карате» Константин Хахулин.

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Екатерина PL