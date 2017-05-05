Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 3

Благовещенцы пробежали семь километров марафона в честь Дня Победы

Благовещенцы пробежали семь километров марафона в честь Дня Победы

В Благовещенске 6 мая состоялся семикилометровый легкоатлетический марафон, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В забеге приняли участие 77 человек от 14 лет и старше. Путь марафона был проложен по улице Ленина от памятника казакам-первопроходцам до площади Победы.

Стартовал забег в 13:00, всю дистанцию спортсмены преодолели с флагами в руках, на которых были указаны названия битв, повлиявших на ход войны. Через час марафонцы уже были на площади Победы. Там их встречал «Бессмертный полк» – члены общественного движения «Юный амурчанин» с транспарантами в руках, на которых были изображены фотографии ветеранов, членов семей участников акции.

Завершилось мероприятие возложением цветов у памятника воинам-амурцам. Организаторами пробега выступили Амурская областная территориальная организация общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской федерации и благовещенская городская спортивная общественная организация «Киокусинкай карате».

«Легкоатлетический марафон в преддверии Дня Победы мы проводим третий год подряд. В этом году нам не очень повезло с погодой, поэтому пешеходов на своем пути мы встретили мало. Зато было много водителей, которые активно поддерживали нас звуковыми сигналами своих автомобилей», – рассказал директор благовещенской городской спортивной общественной организации «Киокусинкай карате» Константин Хахулин.

Просмотров всего: 539

#память #праздники #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Класс !!! Я делаю это каждый день !!!

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Nebo

    Класс !!! Я делаю это каждый день !!!



    в 6 утра? ;) ..

  • Nebo

    Nebo
    20 минут назад

    В 5:30 утра .

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В благовещенском доме престарелых работала полевая кухня и звучали песни военных лет
Общество 1

Свободненцы собрали деньги на восстановление уничтоженного памятника ветерану войны
Общество

В Белогорском районе прошла акция «Бессмертный полк»
Общество 1

В Благовещенске два дня будет работать полевая почта