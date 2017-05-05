В Белогорском районе прошла акция «Бессмертный полк»

5 мая в селе Васильевка Белогорского района прошло мероприятие, посвященное празднованию 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие представители 13 поселений муниципалитета. Более 500 жителей и гостей района прошли по центральной улице села, став участниками акции «Бессмертный полк». К ней сельчане в этом году присоединились уже в седьмой раз.

Колонну жителей сел с портретами погибших в годы войны фронтовиков сопровождала группа знаменоносцев с копией Знамени Победы, а также автоклуб, который обеспечивал звуковое сопровождение акции. В звуковую дорожку радиогазеты вошли тематическая подборка стихотворений «Бессмертный полк» и популярные песни военных лет.

У памятника в сквере у мемориала Воинской славы, где захоронены бойцы Красной Армии, погибшие в 20-е годы в боях с японскими захватчиками, в почетном карауле выстроились члены военно-патриотического клуба «Десантник». Почетные места заняли ветераны.

С приветственной речью к участникам торжественного мероприятия обратились глава района Денис Инюточкин, председатель Белогорского районного Совета депутатов Геннадий Иванин, председатель районного Совета ветеранов Раиса Хилова и представители Белогорского комиссариата.

После минуты молчания сельчане торжественно возложили венки и цветы к мемориалу Славы, прозвучало 10 боевых залпов, в небо запустили воздушные шары в виде георгиевской ленты.

Творческий подарок для ветеранов подготовили дошколята Васильевского детсада. В преддверии 9 Мая для детсадовцев сшили фронтовую форму, а уже на районном мероприятии малыши прочитали для ветеранов в качестве поздравления стихотворения военных лет.

Для всех желающих в этот день была развернута полевая кухня и мини-кафе на территории возле Дома культуры. 30 килограммов гречки и 100 банок тушенки ушли на приготовление каши. Кроме того, участников районного мероприятия накормили пирожками и сладким чаем. Помимо этого, в ДК состоялся праздничных концерт, где прозвучали песни военных лет.

Всего на сегодняшний день в Белогорском районе проживают 75 ветеранов, 5 участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба районной администрации.

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#праздники

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Екатерина PL