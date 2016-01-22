Роспотребнадзор сообщает о неизвестной смертельной болезни в Африке
С 23 апреля по 4 мая среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, было зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии. 12 из них завершились летальным исходом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные.
Предполагается, что причиной заболевания могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.
Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней готовы к оказанию всесторонней помощи. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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