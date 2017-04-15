В России на развитие ТОРов в ближайшие годы выделят порядка 50 миллиардов рублей

Фото: www.amurobl.ru

Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались предварительные результаты работы по созданию в 2015-2017 годах ТОРов на территории Дальнего Востока. Сегодня в регионе действуют 16 таких зон, призванных привлечь инвестиции для дальнейшего ускоренного социально-экономического развития территорий и создания комфортных условий для населения, пишет «Российская газета».

«Результаты политики создания ТОРов в регионах уже видны – где-то больше, где-то меньше, – подчеркнул премьер. – Запускаются новые производства в самых разных отраслях. Строятся около 50 предприятий, увеличивается количество рабочих мест. Мы, конечно, ожидаем, вправе ожидать, что эта динамика будет нарастать. В противном случае, вообще не нужно было с этим и связываться».

В территории опережающего развития правительство уже вложило 4,5 миллиарда рублей. В ближайшие годы будет выделено еще около 50 миллиардов федеральных и региональных средств. На эти средства будут создавать инфраструктуру под инвесторов: строить дороги, энергосети, коммунальные сети.

«Каждый бюджетный рубль необходимо тратить рационально, и надо постараться принести максимальную отдачу для жителей региона, – заявил Дмитрий Медведев. – Все, что строится при поддержке государства, должно строиться на долгосрочную перспективу и опираться на четкие планы развития территорий».

Сейчас кабинет министров проанализирует первые результаты работы по ТОРам на Дальнем Востоке, чтобы оценить, как этот механизм сможет заработать на всей территории страны. Следующей весной такие зоны смогут появляться во всей России.

От инвесторов правительство ждет именно новые инвестиции в территориях, где они так необходимы для повышения уровня жизни. «Территории опережающего развития – это те места, где должны быть новые инвестиции, а не перекрашенные старые, которые уже осуществлены и которые просто хочется подвести под льготный режим, – указал Медведев. – Я просил бы на это обратить самое пристальное внимание министерство Дальнего Востока и министерство экономического развития, а все остальные структуры – вести мониторинг».

В число налоговых льгот для резидентов ТОР вошли применение в течение пяти лет нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, и ограничение (не более пяти процентов) по ставке этого же налога, зачисляемого в региональную казну, а также пониженные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в течение 10 лет, но не позднее трех лет с даты создания ТОР.

По поручению премьер-министра в ближайшее время в Амурской области будет создана ТОР «Свободный», которая базируется на строительстве крупнейшего в России за последние 30 лет газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса. Общий объем инвестиций – более 1,2 триллиона рублей, будет создано более 15 тысяч рабочих мест в период строительства и более 5 тысяч рабочих мест в период эксплуатации.

«Работа по ТОР "Свободный" будет идти по схеме развития Комсомольска-на-Амуре. Мы должны поднять город на уровень, соответствующий уровню современного высокотехнологичного производства, который мы сейчас реализуем вблизи города, – отметил губернатор Приамурья Александр Козлов, который также принял участие в совещании, – мы рассматриваем эту территорию как интегрированный газохимический кластер. Это позволит получить максимальный мультипликативный эффект. Уже сейчас есть потенциальные инвесторы, готовые размещать сопутствующие производства – изготовление металлоконструкций, бетонных и строительных смесей».

Для реализации крупных газовых проектов в Свободном, в котором более 30 лет не создавались производства, а только закрывались существующие, создается отдельный жилой городок с соответствующей современной инфраструктурой.

Чтобы недопустить создания неравных социальных условий в соответствии с поручением президента Владимира Путина разработан долгосрочный комплексный план развития города Свободный с объемом инвестиций до 2025 года 49 миллиардов рублей.

В Амурской области уже созданы две территории опережающего развития – «Белогорск» и «Приамурская». За полтора года функционирования резидентами стали семь компаний, создано 524 новых рабочих места, объем инвестиций достиг 4 миллиардов рублей.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что новый механизм поддержки инвестиционных проектов в области заработал. Так, в ТОР "Белогорск" успешно реализован проект малого бизнеса – построен хлебобулочный цех с объемом инвестиций 17 миллионов рублей. Это стало положительным примером использования механизма ТОР для развития малого бизнеса на территории региона», – прокомментировал Александр Козлов.

В феврале 2017 года в ТОР «Белогорск» введена в эксплуатацию первая очередь завода по глубокой переработке сои. Выпущена первая продукция завода – соевое масло и соевый шрот. С вводом второй и третьей очередей завод станет производить соевый изолированный белок (изолят) – импортозамещающий продукт, сегодня полностью ввозимый в Россию. При выходе на проектную мощность завод будет перерабатывать 240 тысяч тонн амурской сои. Это позволит перерабатывать в области половину выращенной продукции и производить продукт с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

С этого года началось строительство в Амурской области пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. К 2019 году планируется его ввод. Предмостовая территория и сопряженная с ней ТОР «Приамурская» стали точкой притяжения для иностранных инвестиций. Два проекта реализуется с привлечением китайских инвесторов. Российские и иностранные инвесторы проявляют интерес к проекту строительства транспортно-логистического комплекса для обслуживания грузо- и пассажиропотока. Проектная мощность пограничного мостового перехода к 2025 году – 4 миллиона тонн и 2 миллиона пассажиров, сообщает областное правительство.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика

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Екатерина PL