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сегодня, 14:30 16

Кудрин предложил сократить число российских пенсионеров

Кудрин предложил сократить число российских пенсионеров
Фото: lenta.ru

Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек, пишет РИА Новости. Кудрин подготовил стратегию развития России до 2035 года, в которой предложил повысить пенсионный возраст: для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65 лет.

Предполагается, что новая система будет вводиться с 2019 года (с шагом в полгода), и таким образом в России останется 38,52 миллиона пенсионеров. В материалах стратегии отмечается, что эти изменения помогут создать сбалансированную систему, которая обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни.

Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения выплат, увеличив минимальный стаж работы до 20 лет, а необходимое количество пенсионных баллов – до 52. Сейчас для получения страховой пенсии нужно не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных балла.

Просмотров всего: 763

#жизнь #российская власть

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Алекс К

    Алекс К
    45 минут назад

    а разве пенсионный возраст уже не повышен?

    предлавгаю поставить пулеметы возле поликлиник,че уж мелочиться))

  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    Алекс К

    а разве пенсионный возраст уже не повышен? предлавгаю поставить пулеметы возле поликлиник,че уж мелочиться))



    У здоровых пенсионеров можно органы вырезать для пересадки молодым.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    35 минут назад

    Tуман

    Алекс К

    а разве пенсионный возраст уже не повышен? предлавгаю поставить пулеметы возле поликлиник,че уж мелочиться))



    У здоровых пенсионеров можно органы вырезать для пересадки молодым.



    факт.. Нада Кудрину предложить.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    32 минуты назад

    Пенсионный возраст повышен только для гос.службы....пока все остальные также, самое страшное впереди, когда те кто сейчас работает за серую заработную плату или те кто вообще не работают захотят получать пенсию, а государство их пошлет

  • evgenii-456

    evgenii-456
    31 минута назад

    а может лучше сжечь Москву.так, на всякий случай

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Путин опять скажет мол я не разбираюсь в экономике, но я доверяю Кудрину дак что остается делать? Подишу все, что Кудрин скажет.

  • Tуман

    Tуман
    29 минут назад

    Алёна Валентиновна

    Пенсионный возраст повышен только для гос.службы....пока все остальные также, самое страшное впереди, когда те кто сейчас работает за серую заработную плату или те кто вообще не работают захотят получать пенсию, а государство их пошлет



    Что предлагаете? Воровать на "чёрный день", свергнуть правящей режим или сразу застрелиться?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    29 минут назад

    Забирайте пенсии у военных, полиции, УФСИН, врачей,учителей....зачем они так рано уходят на пенсии....государство боиться особенно тех у кого в руках оружие 12,5 лет работы и вот тебе минимальная пенсия

  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    OT

    Путин опять скажет мол я не разбираюсь в экономике, но я доверяю Кудрину дак что остается делать? Подишу все, что Кудрин скажет.



    Товарищ, да это очередная "утка", предвыборный вброс. Путин не одобрит предложение Кудрина, и все мы умилённо захлопаем в ладоши. Путин - наш Президент на следующий срок!

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    У меня товарищ, бывший зам. прокурора одной из областей Дальнего Востока. Ушёл на пенсию в 42 года, размер пенсии 30 тысяч, сейчас работает юристом с зарплатой 35 тысяч. Хорошо живётся пенсионерам.

  • tankist btb

    tankist btb
    8 минут назад

    Tуман

    У меня товарищ, бывший зам. прокурора одной из областей Дальнего Востока. Ушёл на пенсию в 42 года, размер пенсии 30 тысяч, сейчас работает юристом с зарплатой 35 тысяч. Хорошо живётся пенсионерам.



    прокуроры сейчас выходят на пенсию( военные) ,а следователи и судьи со 100% а это в пределах 100 тыс.. а остальные с урезанным К с 12 года это 0,54%. 35 тысяч это пенсия подполковника с 25 годами выслуги

  • tankist btb

    tankist btb
    7 минут назад

    Tуман

    OT

    Путин опять скажет мол я не разбираюсь в экономике, но я доверяю Кудрину дак что остается делать? Подишу все, что Кудрин скажет.



    Товарищ, да это очередная "утка", предвыборный вброс. Путин не одобрит предложение Кудрина, и все мы умилённо захлопаем в ладоши. Путин - наш Президент на следующий срок!



    Путин давно всё одобрил и после выборов всё так и будет

  • tankist btb

    tankist btb
    4 минуты назад

    Алёна Валентиновна

    Забирайте пенсии у военных, полиции, УФСИН, врачей,учителей....зачем они так рано уходят на пенсии....государство боиться особенно тех у кого в руках оружие 12,5 лет работы и вот тебе минимальная пенсия



    Алёна могу предложить устроиться в ГАЗПРОМ уборщицей там пенсии выше чем у учителей, врачей и военных. Военнослужащие по статусу приравнены к гос служащим. Поэтому сравнивайте их пенсии с чиновниками а не со своей. а врачи и учителя это адская работа и высокая ответственность

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 минуты назад

    Надо лично Кудрину пенсионный возраст увеличить до 80 лет. И пусть только пикнет что ему уже тяжело и болячки замучили. Ничего, на нём пахать,да пахать.

  • OT

    OT
    1 минута назад

    Tуман

    OT

    Путин опять скажет мол я не разбираюсь в экономике, но я доверяю Кудрину дак что остается делать? Подишу все, что Кудрин скажет.



    Товарищ, да это очередная "утка", предвыборный вброс. Путин не одобрит предложение Кудрина, и все мы умилённо захлопаем в ладоши. Путин - наш Президент на следующий срок!



    Да уж пиар-технологии точно работают как вброс опиума во все потребляемое.

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