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сегодня, 13:59 0

Амурчанин, обнаруживший золото в районе Циолковского, получил условный срок

Амурчанин, обнаруживший золото в районе Циолковского, получил условный срок
Фото: www.vest-news.ru

Зейский районный суд вынес приговор амурчанину, нашедшему золото на трассе «Амур» в районе города Циолковский. Мужчину признали виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере. Стоимость найденного золота оказалась больше 5,5 миллиона рублей.

5ноября 2016 года в районе 1 412 километра федеральной автодороги «Амур» амурчанин нашел пакет, внутри которого находилось 16 металлических слитков желтого цвета, содержащих более двух килограммов химически чистого золота.

Обнаруженное золото мужчина незаконно хранил в личном автотранспорте, на довез находку до 5 километра дороги сообщением Зея–Тыгда, где уже золото изъяли сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Золото стоимостью более 5,5 миллиона рублей суд обратил в доход государства, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #суды

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