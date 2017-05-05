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сегодня, 13:45 1

В Благовещенске два дня будет работать полевая почта

В Благовещенске два дня будет работать полевая почта
Фото: aifudm.net

В Благовещенске 7 и 9 мая «Почта России» организует полевую почту. В двух пунктах почтовой связи, которые появятся в театре драмы и горпарке, можно будет бесплатно отправить открытки своим близким и приобрести марки и конверты, посвященные Дню Победы.

7мая полевая почта будет организована в театре драмы с 12:00 до 14:00, а также в антракте между действиями. В рамках мероприятия состоится акция «Дерево Добра» по благотворительной подписке социальных учреждений на областные периодические издания, в рамках которой губернатор Амурской области подарит подписку на газеты и журналы ветеранам и престарелым людям. Кроме того, в этот день каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку, самостоятельно погасив ее календарным штемпелем.

9 мая в городском парке в течение всего праздничного дня в почтовой палатке развернется мобильный пункт полевой почты, где также все желающие смогут не только отправить открытку своим бабушкам и дедушкам, но и поздравить ветеранов и одиноких пожилых людей, находящихся сейчас в интернатах и в домах престарелых.

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#жизнь #праздники #связь

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    А полевая кухня как в Белогорске будет?

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