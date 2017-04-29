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сегодня, 13:31 0

Для выплаты зарплат строителям космодрома Восточный в «Дальспецстрое» введут процедуру наблюдения

Для выплаты зарплат строителям космодрома Восточный в «Дальспецстрое» введут процедуру наблюдения
Фото: www.interfax.ru

Для финансового оздоровления бывшего генподрядчика космодрома Восточный «Дальспецстроя» при Спецстрое России на предприятии до конца мая введут процедуру наблюдения. Об этом сообщил ТАСС источник в руководстве компании. Это не означает признания несостоятельности компании, подчеркнул он.

«Дальспецстрой обладает значительным портфелем активов и продолжает вести операционную деятельность», – указал собеседник агентства.

В результате руководство предприятия планирует полностью погасить задолженность по зарплате сотрудникам и ускорить темпы строительства жилых домов для дольщиков.

Руководство «Дальспецстроя» неоднократно подчёркивало, что задержки зарплат возникли из-за проблем с финансированием строительства космодрома Восточный. Сейчас компания судится с субподрядчиками, чтобы выплачивать зарплаты за счёт возврата долгов. По данным на середину апреля, «Дальспецстрой» должен строителям космодрома около 175 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» и дирекция космодрома Восточный подали в суд на на дальневосточный филиал Спецстроя. С подрядчика, выполнявшего работы по строительству первой очереди космодрома, через суд требуют взыскать почти 2,3 миллиарда рублей. В суде стороны встретятся 30 мая. Общая сумма судебных претензий к дальневосточному филиалу Спецстроя может превысить 12 миллиардов рублей.

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#космодром

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