Сильный ветер в Харбине снес постройки (видео)

Китайский город Харбин 4 мая накрыла пылевая буря – то самая, чьи отголоски почувствовали жители Амурской области. Жители Харбина начали делиться видеозаписями, сделанными в день, когда разбушевалась непогода. На кадрах видно, как мощные порывы ветра сносят постройки, двигают урну и гнут припаркованные велосипеды.

«Пылевая буря продолжалась около 5 часов. Ветер был сумасшедший. Это ужасно! Сегодня в Харбине пыли уже нет. Но погода плохая, моросит дождь», – рассказал житель Харбина Сун Чин Линь.

Как сообщалось ранее, 4 мая в Благовещенск ветром принесло песок, из-за которого практически не стало видно соседний Хэйхэ. Такое явление наблюдалось из-за циклона. По словам синоптиков, циклон открыл свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где расположены пустыни Китая и пустыня Гоби. Поэтому тонны пыли, песка переместились в областной центр.

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Екатерина PL