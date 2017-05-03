Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 0

Сильный ветер в Харбине снес постройки (видео)

Сильный ветер в Харбине снес постройки (видео)

Китайский город Харбин 4 мая накрыла пылевая буря – то самая, чьи отголоски почувствовали жители Амурской области. Жители Харбина начали делиться видеозаписями, сделанными в день, когда разбушевалась непогода. На кадрах видно, как мощные порывы ветра сносят постройки, двигают урну и гнут припаркованные велосипеды.

«Пылевая буря продолжалась около 5 часов. Ветер был сумасшедший. Это ужасно! Сегодня в Харбине пыли уже нет. Но погода плохая, моросит дождь», – рассказал житель Харбина Сун Чин Линь.

Как сообщалось ранее, 4 мая в Благовещенск ветром принесло песок, из-за которого практически не стало видно соседний Хэйхэ. Такое явление наблюдалось из-за циклона. По словам синоптиков, циклон открыл свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где расположены пустыни Китая и пустыня Гоби. Поэтому тонны пыли, песка переместились в областной центр.

Просмотров всего: 385

#Китай #погода #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

К 9 мая в Амурской области потеплеет
Общество

Юго-восток и север Амурской области оказались во власти снега
Происшествия 6

Житель Тындинского района, собирая березовый сок, едва разминулся с медведем
Происшествия 19

В Благовещенске хозяева слетевшей крыши не хотят платить за разрушенный сарай