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К 9 мая в Амурской области потеплеет

К 9 мая в Амурской области потеплеет
Фото: horoshiy-otdih.ru/

К 9 мая дожди должны покинуть Амурскую область, а столбики термометров подняться вверх. По предварительной информации синоптиков, ко Дню Победы осадки сохранятся только в северных районах. Температура при этом повысится на всей территории Приамурья.

В субботу, 6 мая, в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки, в отдельных районах – сильные. Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду, местами ускоряясь до 18-23 метров в секунду. Температура составит 9…14 градусов тепла, местами – около плюс 5.

В воскресенье, 7 мая, еще сохранится неустойчивая погода. В большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, по северу пройдет снег. Скорость северо-западного ветра составит около 15-20 метров в секунду. Термометры покажут по югу около 11...16 градусов выше нуля, по центральным районам температура составит примерно 10 градусов тепла, по северу – около плюс 4.

Теплеть начнет в понедельник, 8 мая. Термометры по южным и центральным районам области покажут 16...21 градусов выше нуля, по северу будет еще теплее – плюс 22...27 градусов. При этом уйдут осадки. Дожди сохранятся только в Тындинском районе. Ветер выберет западное и юго-западное направления и разгонится до 11-16 метров в секунду.

Во вторник, 9 мая, погода также порадует. Осадки ожидаются только на севере Приамурья. В северных районах будет властвовать северо-западный ветер, в южных – юго-западный. Скорость ветра составит 12-17 метров в секунду. Температура на юге поднимется до 22-27 градусов тепла, а на севере столбики термометров остановятся на отметках плюс 18...23.

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#погода

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