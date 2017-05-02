Вылет самолета из Благовещенска во Вьетнам задерживается на пять часов
Авиарейс KAR-2553 Благовещенск – Ня Чанг авиакомпании «Икар» задержан до 17:00. Как сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области, изначально самолет должен был вылететь из благовещенского аэропорта в 12:00. Причина задержки – ожидание воздушного судна с другого рейса.
Прибытие самолета в аэропорт Благовещенска ожидается в 13:20 местного времени. Пассажиры задержанного рейса будут отправлены в аэропорт назначения воздушным судном B–767 ориентировочно в 17:00.
В период ожидания пассажиры будут обеспечены прохладительными напитками, багаж принимается в камеру хранения бесплатно.
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