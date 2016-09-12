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Жительница Белогорска соврала полицейским, что ее сожитель изнасиловал 14-летнюю дочь

Жительница Белогорска соврала полицейским, что ее сожитель изнасиловал 14-летнюю дочь
Фото: 56nv.ru

Амурчанка пошла под суд за ложный донос о совершении преступления. После ссоры с сожителем 34-летняя женщина решила ему отомстить. Для этого она обратилась в правоохранительные органы и сообщила о том, что ее сожитель совершил действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

15ноября 2016 года в Белогорске между женщиной и ее сожителем произошел конфликт на бытовой почве, после которого амурчанка решила наказать своего благоверного. 17 ноября она приехала в Благовещенск и обратилась в правоохранительные органы с заведомо ложным доносом о совершенном им преступлении. Женщина собственноручно написала заявление о развратных действиях сексуального характера, якобы совершенных сожителем в отношении ее 14-летней дочери.

Заявление было зарегистрировано в книге учета и по нему была назначена проверка. Кроме того, о поступлении заявления было сообщено в следственный комитет. Следственные органы по заявлению провели проверку, по результатам которой 27 ноября 2016 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

«Своими действия женщина дезорганизовала работу правоохранительных органов и создала угрозу для сожителя в виде безосновательного уголовного преследования и ограничения его в правах», – сообщает прокуратура Амурской области.

Суд при назначении наказания учел признание вины, явку с повинной, наличие на иждивении троих малолетних детей и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей с рассрочкой уплаты на 5 месяцев.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Розги вместо штрафа надо бы прописать

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