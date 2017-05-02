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6мая
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сегодня, 11:14 2

Авиакомпания «Икар» отменила рейс Москва – Благовещенск на 6 мая

Авиакомпания «Икар» отменила рейс Москва – Благовещенск на 6 мая
Фото: Sun-news.ru

6 мая авиакомпанией «Икар» отменен регулярный рейс из московского аэропорта Шереметьево в Благовещенск. Как сообщили в представительстве компании, с 99 пассажирами отмененного рейса АЬ-301 проведена работа, части пассажирам возвращена полная стоимость билетов, остальные будут отправлены в аэропорт Благовещенска другой авиакомпанией.

Как сообщалось ранее, 7 мая также отменен регулярный рейс АЬ-302 авиакомпании «Икар» из Благовещенска в московский аэропорт Шереметьево. На него приобретено 83 билета, с пассажирами проводится работа по возврату денег за билеты и переоформлению билетов на рейсы других авиакомпаний, сообщает минтрансстрой области. По предварительной информации, в настоящее время всех желающих пассажиров уже переоформили без доплат.

Министерством транспорта и строительства Амурской области совместно с ГУП «Аэропорт Благовещенск» вопрос контролируется, разосланы запросы и обращения руководству авиакомпании «Икар» с требованием объяснения причин и урегулирования выполнение авиарейсов в соответствии с согласованным ранее расписанием.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Екатерина Медичи

    Екатерина Медичи
    2 часа назад

    АЬ-302 - это вообще как произносится?

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Екатерина Медичи

    АЬ-302 - это вообще как произносится?



    А мягкий знак. Будто в школе не учились.

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