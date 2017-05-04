Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:05 0

Юго-восток и север Амурской области оказались во власти снега

Юго-восток и север Амурской области оказались во власти снега
Фото: sonnikpro.com

В Амурской области в нескольких населенных пунктах выпал мокрый снег. Снежные осадки пришли на юго-восток и север Приамурья. Утром побелели улицы Райчихинска, Константиновки, Завитинска, Малиновки, Архары. Также снег увидели жители Тындинского района.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо дежурный синоптик, из юго-восточных населенных пунктов меньше всего снега выпало в Малиновке – менее 1 сантиметра. Самой заснеженной оказалась Архара – там высота снега составляет 2 сантиметра.

Что касается севера Приамурья, то там снег с 4 мая не отпускает Тындинский район. Этой ночью там также шел снег. В Тынде его высота составляет 3 сантиметра, в Усть-Нюкже – 1 сантиметр, в Лопче – 11 сантиметров.

Просмотров всего: 759

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Сильный ветер в Харбине снес постройки (видео)
Общество

К 9 мая в Амурской области потеплеет
Происшествия 19

В Благовещенске хозяева слетевшей крыши не хотят платить за разрушенный сарай
Общество 6

Приходу песчаной бури в Амурскую область поспособствовало уничтожение лесов