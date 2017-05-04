Юго-восток и север Амурской области оказались во власти снега

Фото: sonnikpro.com

В Амурской области в нескольких населенных пунктах выпал мокрый снег. Снежные осадки пришли на юго-восток и север Приамурья. Утром побелели улицы Райчихинска, Константиновки, Завитинска, Малиновки, Архары. Также снег увидели жители Тындинского района.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо дежурный синоптик, из юго-восточных населенных пунктов меньше всего снега выпало в Малиновке – менее 1 сантиметра. Самой заснеженной оказалась Архара – там высота снега составляет 2 сантиметра.

Что касается севера Приамурья, то там снег с 4 мая не отпускает Тындинский район. Этой ночью там также шел снег. В Тынде его высота составляет 3 сантиметра, в Усть-Нюкже – 1 сантиметр, в Лопче – 11 сантиметров.

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Екатерина PL