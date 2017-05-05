Более пяти тысяч амурских волонтеров примут участие в мероприятиях ко Дню Победы

В мероприятиях, которые проведут в День Победы в Амурской области, будет задействовано более 5 000 волонтеров. Из них около 1 600 волонтеров примут участие в сопровождении народного шествия «Бессмертный полк» и сопровождении ветеранов в ходе проведения праздничных мероприятий.

В преддверии 9 мая волонтеры Победы навещают участников Великой Отечественной войны, которых в области осталось 319 человек, и предлагают им свою помощь. Не останутся без внимания и другие категории ветеранов, с которыми также состоятся встречи и будет оказана необходимая поддержка. Всего на сегодняшний день в Приамурье проживает 3 788 ветеранов.

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений – еще одно направление работы волонтерских отрядов. Ежегодно в рамках акции «Дерево Победы» в память о павших в годы Великой Отечественной войны добровольцы высаживают сотни деревьев.

Масштабной в 2017 году станет акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой до 9 мая волонтеры Победы раздадут жителям области более 78 000 лент.

Кроме всероссийских мероприятий, по инициативе регионального минобрнауки 9 мая в регионе пройдут и другие мероприятия. Так, в городе Шимановске будет организован полевой кинотеатр, где жителям бесплатно покажут такие кинокартины, как «Они сражались за Родину», «В бой идут одни "старики"». В перерывах между фильмами зрители увидят видеоролики юных жителей Шимановска, подготовленные в рамках проекта «Мой дед – победитель!».

В Тынде будет работать стендовая зона, на которой организаторы разместят информацию о героях, копии документов военных лет, собранных в ходе реализации проекта «Народная Победа», а также лучшие фотографии конкурса «Мы – правнуки Победы». Рядом со стендовой зоной разместится небольшая сцена, где каждый горожанин сможет поздравить земляков с праздником, спеть песню военных лет, рассказать о своем герое войны.

В Сковородинском районе пройдут танцевальные флешмобы под песни военных лет, а на базе школы железнодорожной станции БАМ будет работать «Караоке-клуб военных песен».

В Мазановском районе в рамках акции «Письмо Победы» заработает полевая почта, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

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Екатерина PL