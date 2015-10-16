В АмГУ пройдет благотворительный концерт в поддержку маленькой Даши Сибилевой

Фото: w-dog.ru

11 мая в Амурском государственном университете проведут благотворительный концерт. Все собранные на нем средства будут переданы семье маленькой благовещенки Даши Сибилевой. С рождения малышка борется с тяжелым недугом – ДЦП спастической формы.

В мероприятии примут участие творческие коллективы АмГУ и других вузов Благовещенска. Пройдет концерт в актовом зале главного корпуса, начало в 19:00. Стоимость билета 100 рублей. Заказать их можно по номеру: 8-909-812-84-38.

Маленькая Даша – одна из двойняшек, которые едва не погибли при рождении. Сразу после появления на свет, девочки не могли дышать самостоятельно, но спустя время одна из них пошла на поправку. Сейчас малышка по имени Вика растет активным ребенком, но вдали от мамы и сестренки Даши – они почти все время находятся на лечении.

Благодаря помощи неравнодушных людей девочка уже побывала в Харбине. После курса лечения у зарубежных специалистов ребенок достиг определенных результатов – Даша научилась есть с ложечки, недолго сидеть и стоять на четвереньках. Впереди у малышки продолжение лечения, стоимость каждого курса составляет несколько десятков тысяч юаней.

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Екатерина PL