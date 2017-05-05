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Белогорские школьники и студенты приняли участие в предпраздничном велопробеге

Белогорские школьники и студенты приняли участие в предпраздничном велопробеге
Фото: администрация Белогорска

Более 40 школьников и студентов Белогорска стали участниками велопробега, который традиционно проводят в городе в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Юные велосипедисты проехали по центральным улицам города с остановками у памятных мест.

Стартовал велопробег от улицы Садовой, далее он двинулся по улице Кирова, затем Партизанской до привокзальной площади. Остановка была у обелиска героям-комсомольцам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны. Продолжилось движение по улице Вокзальной до Ленин, затем по Кирова до памятника воинам-автомобилистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После митинга велопробег продолжился по Кирова до Садовой. Финиш – у мемориала воинской Славы.

«В прошлом году велопробег был приурочен к 120-летию со дня рождения Георгия Жукова, в этом – Константину Рокоссовскому, – рассказала специалист отдела по делам молодежи комитета по образованию администрации Белогорска Жанна Мовчан. – У всех велосипедистов на одежде одинаковая символика – портрет маршала. С ребятами перед выездом провели дополнительный инструктаж».

В ходе следования по маршруту участники велопробега стали участниками митингов у памятных мест Белогорска. Открыли памятное мероприятие с митинга у мемориала воинской Славы. Для участников пробега продемонстрировали театрализацию, познакомили с биографией Константина Рокоссовского, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #транспорт

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