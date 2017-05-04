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сегодня, 09:55 0

Около тысячи залпов салюта прогремят над Благовещенском в День Победы

Около тысячи залпов салюта прогремят над Благовещенском в День Победы
Фото: SnackWebsites

В Благовещенске праздничные мероприятия 9 мая завершатся праздничным фейерверком. Около тысячи залпов прогремят над городом под композиции «День Победы» и «Победный марш». Салют будет длиться семь минут.

Благовещенцев и гостей города ждет высокочастотный, высотный фейерверк с залпами радиусом до 200 метров и высотностью до 300 метров. Начало зрелища запланировано на 21:50 на площади имени Ленина. После в район площади подъедут маршрутные автобусы, чтобы развести горожан, сообщает мэрия города.

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#праздники

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