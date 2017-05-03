В селе Томское загорелся жилой дом

Фото: udmtv.ru

5 мая в 23:25 в селе Томское Серышевского района случился пожар. Горел жилой дом на частном подворье. В 23:36 к месту происшествия прибыли боевые расчеты, дом был объят огнем.

В 23:45 открытое горение было ликвидировано, в 03:10 последствия пожара были полностью ликвидированы. В тушении были задействованы огнеборцы ПЧ № 63 поселка Серышево, пожарного поста села Томское – всего шесть человек, две единицы техники, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL