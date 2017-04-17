Инспекторы ГИБДД и благовещенские школьники раздали прохожим необычные георгиевские ленточки

В преддверии Дня Победы инспекторы ГИБДД вместе со школьниками решили напомнить благовещенцам о том, что дорожное движение должно быть безопасным. 5 мая полицейские останавливали пешеходов, а юные помощники вручали им подарки с секретом.

Подарками стали георгиевские ленточки со световозвращающим элементом. «Световозвращающий элемент позволяет ленточкам светиться в темноте при попадании на них света, поэтому их можно прикрепить на одежду для своей безопасности», – рассказала инспектор ОГИБДД города Благовещенска Ирина Самарина.

Такому вниманию были рады не только юные участники дорожного движения, но и взрослые. Вручая георгиевские ленточки со световозвращающими элементами, стражи дорог напоминали пешеходам о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения и поздравляли с наступающим Днем Победы.

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Екатерина PL