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5 мая 2017, 20:50 1

Житель Тындинского района, собирая березовый сок, едва разминулся с медведем

Житель Тындинского района, собирая березовый сок, едва разминулся с медведем

Житель Тындинского района, выбравшись в лес для того, чтобы набрать березового сока в заснеженном лесу, едва не встретился с медведем, который шел прямо по проселочной дороге. Причем, его следы были всего в нескольких сотнях метров от населенного пункта.

Амурчанин опубликовал в Интернете видео, которое снял прямо на месте происшествия. Он приехал на машине к деревьям, с которых собирал березовый сок и обнаружил цепочку свежих медвежьих следов. Судя по ним, хищник шел, не таясь, прямо посередине проселочной дороги.

«Это место находится в 300–400 местах от поселка Заря (село Первомайское – прим. ред,)», – пояснил автор видео.

Просмотров всего: 614

#животные #природа #Тында

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Сок.... Ну ну.. "Мякотью" сока зимой не торговал? Почем куб?

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