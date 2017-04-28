Авиарейс на Москву авиакомпании «Икар» 7 мая отменили

Авиакомпания «Икар» отменила регулярный рейс из Благовещенска в московский аэропорт Шереметьево в воскресенье, 7 мая. В областном министерстве транспорта и строительства направили письмо гендиректору авиакомпании «Икар» Олегу Ленгарову, с требованием предоставить информацию о причинах отмены рейса.

В свою очередь, аэропорт Благовещенска направил обращение в представительство авиакомпании «Икар» с требованием привести выполнение авиарейсов в соответствии с согласованным ранее расписанием.

С полученной информацией областной минтранстрой обязательно ознакомит жителей области, сообщает пресс-служба министерства.

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Василий Кленин