Благовещенцы обсудили, нужен ли городу новый герб

В Благовещенске прошли общественные слушания, на которых благовещенцы обсудили проект нового герба столицы Амурской области. Предыдущая символика, принятая в 1997 году, не соответствует геральдическим требованиям. К 2017 году специалисты разработали новый эскиз, в полном соответствии с нормами.

Проект герба украсили известные в нашей истории персоны – Николай Муравьев-Амурский, как один из первопроходцев на амурской земле, и Святитель Иннокентий. В свое время епископ настоял на том, чтобы наш город получил название Благовещенск.

Еще одна новая деталь герба: надпись «Не тщетно». Эту фразу генерал-губернатор Восточной Сибири произнес после подписания Айгунского договора.

Оценить идею предоставили горожанам. Из почти полутора тысяч голосов больше тысячи высказались против. Высказать свое мнение публично горожан пригласили на слушания. Из 47 человек в итоге пришли 20.

Из аргументов «за» отметили то, что новый герб отражает геополитические, исторические, культурные и географические особенности города. Совмещает в себе три эпохи в истории Благовещенска.

Те, кто против нового проекта, отметили, что и этот вариант также не соответствует геральдическим требованиям. К тому же, дорого обойдется городскому бюджету.

Итоговое решение с учетом мнений горожан примет Благовещенская городская дума. Этот вопрос депутаты обсудят в конце июня.

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#городская власть #партии

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Василий Кленин