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В Благовещенске хозяева слетевшей крыши не хотят платить за разрушенный сарай

В Благовещенске хозяева слетевшей крыши не хотят платить за разрушенный сарай

В Благовещенске разгорелся спор между соседями: у одного дома сорвало крышу, которая сломала чужую хозяйственную постройку на чужой земле. Теперь обе пострадавшие стороны выясняют, кто виноват и на ком лежит ответственность.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в областном центре в районе 5-й стройки со строящегося дома ветром сорвало кровлю. Конструкция весом в несколько тонн приземлилась на сарай соседей. Постройка полностью разрушена. Владельцы разрушенного сарая рассказывают, что кровлю на соседнем коттедже начали укладывать этой весной. Но до начала сильных ветров укрепить не успели. Именно поэтому, по их мнению, и произошло ЧП.

«Третьего числа взлетела из-за того, что она была не прикручена. Нет ни одного винта, ни одного анкера. Просто крышу собрали, а к стенам не прикрепили», – пояснили владельцы сарая.

Ущерб, подсчитали жильцы, составил примерно 60 тысяч рублей. Однако кто его возместит, а главное очистит двор от слетевшей крыши, люди не знают. Хозяин постройки разбираться с последствиями происшествия не спешит.

«Нам надо загородить. У нас порванный забор, нет крыши. Надо загораживать забор, а воз и ныне там. Расписку о том, что он компенсирует, он не хочет писать. Сегодня по телефону, он наотрез отказался», – пояснил хозяин пострадавшей постройки Павел Отскочный.

По телефону хозяин дома со слетевшей крышей сказал, что материальный вред соседям выплачивать не будет. Потому что пострадавшую хозпостройку они возвели не на своей территории.

«Необходимо будет собственнику-пострадавшему доказать, что вина в причиненном ущербе на собственнике этого имущества. Но дело в том, что есть понятие форс-мажорные обстоятельства, под которыми подразумевается воздействие непреодолимой силы. То есть, силы, которая не зависела от воли либо действия собственника имущества», – прокомментировал ситуацию юрист Игорь Волобуев.

По его словам, хозяин слетевшего потолка обязан его убрать с чужой территории. На чьей стороне в итоге окажется правда – вероятно, сможет установить только суд. И пока неизвестно, будут ли туда обращаться участники истории с летающей крышей.

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#погода #природа #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Было же штормовое вроде. Однозначно форс мажор.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Тут ещё большой вопрос, форс -мажор или безответственность подрядчика. Если бы закрепили надлежащим образом , то ущерба бы наверняка не было. Вероятнее всего будет судебный спор, ведь ущерб серьёзный .

  • молокан

    молокан
    54 минуты назад

    Разбираться надо.

    Как-то, помню, с главного здания Амурснабсбыта сильным ветром сорвало крышу. Она в полном комплекте перелетела через улицу Мухина и упала на жилой дом и припаркованную автомашину. Все в хлам. Так они, снабсбытовцы, восстановили крышу этому дому и купили хозяину такую же машину. Видимо обследовали крепление и посчитали его неправильным, недостаточным.

  • ГалГош

    ГалГош
    53 минуты назад

    руки поотрывать горе-строителям за такую работу.

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