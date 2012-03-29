Студии «Грация» исполнилось 25 лет

Художественная студия «Грация» отметила 25-летие. О своем творческом пути коллектив Общественно-культурного центра рассказал красиво, музыкально и грациозно. Вот уже три года он обладает статусом народный образцовый коллектив, является дипломантом городских фестивалей и конкурсов.

В Приамурье «Грация» является едва ли не единственным местом, где учат оживлять мячи, ленты и обручи. Изначально коллектив был спортивным, его создала мастер спорта по художественной гимнастике Марина Добросмыслова. Но места в амурском спорте «Грации» не нашлось. Теперь это больше творческий коллектив.

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Василий Кленин