«Наши герои»: история радистки Клары Вересоцкой

На этот раз герой рубрики «Наши герои» – женщина, судовой радист Клара Вересоцкая. Она до жути боялась крови и смерти, поэтому в годы войны освоила азбуку Морзе, а не основы медицины. Но однажды ей все-таки пришлось спасать раненых из-под обстрела японских огнеметов.

С 13 лет Клара Федоровна работала на колхозных полях близ Благовещенска. Все дети тогда много трудились, чтобы помочь фронту, вспоминает ветеран войны с Японией. В 1943 году старшеклассницам предложили выучиться на медсестёр или радисток. Клара Вересоцкая выбрала азбуку Морзе. Она с детства боялась крови. А вот слух и память были хорошие, кодировку выучила быстро. В 1945 году девушку взяли радистом на грузовое судно «Казань». Один из рейсов запомнился на всю жизнь.

«Мы вошли в состав амурских частей второй Краснознаменной Армии. Тянули баржу-наливнушку с горючим, патроны, гранаты и все на свете», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Клара Вересоцкая.

Пароход зашел в воды китайской реки Сунгари. Близ города Дзямусы в августе 1945-го шли кровопролитные бои с японцами.

«Причаливаем, с поля боя бегут солдаты, тут же танки. Танки спускаются, берег пологий был. Я вот как будто все вижу сейчас! Спускаются, заправляются горючим, вооружаются, и солдаты тут же бегут на передовую», – рассказала Клара Федоровна.

А у команды судна новая задача – забрать раненых. Клара Федоровна рассказывает, в это время японцы начали обстрел парохода. Как потом выяснилось, многие думали, что команда обратно не вернется. Тогда на корабле Клара Вересоцкая даже забыла, что с детства боится крови.

«Мы работали! Надо с поля боя раненых забрать! Они стонут, в крови, в бинтах», – делится воспоминаниями Клара Вересоцкая.

Сейчас Кларе Федоровне под 90 лет, она уже не помнит азбуку Морзе. Но рада, что помнят события августа 1945-го. Ведь до 1992 года команду судна «Казань» не признавали участниками войны с Японией.

В 1946 году ветеран ушла работать на берег – в управление верхнеамурского пароходства. Жизнь стала понемногу налаживаться, хотя война внесла свои коррективы. Клара Вересоцкая окончила школу только в 30 лет. Нашла свою любовь, родила троих детей, воспитывает внуков.

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Екатерина PL