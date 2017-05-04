Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:55 1

«Наши герои»: история радистки Клары Вересоцкой

«Наши герои»: история радистки Клары Вересоцкой

На этот раз герой рубрики «Наши герои» – женщина, судовой радист Клара Вересоцкая. Она до жути боялась крови и смерти, поэтому в годы войны освоила азбуку Морзе, а не основы медицины. Но однажды ей все-таки пришлось спасать раненых из-под обстрела японских огнеметов.

С 13 лет Клара Федоровна работала на колхозных полях близ Благовещенска. Все дети тогда много трудились, чтобы помочь фронту, вспоминает ветеран войны с Японией. В 1943 году старшеклассницам предложили выучиться на медсестёр или радисток. Клара Вересоцкая выбрала азбуку Морзе. Она с детства боялась крови. А вот слух и память были хорошие, кодировку выучила быстро. В 1945 году девушку взяли радистом на грузовое судно «Казань». Один из рейсов запомнился на всю жизнь.

«Мы вошли в состав амурских частей второй Краснознаменной Армии. Тянули баржу-наливнушку с горючим, патроны, гранаты и все на свете», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Клара Вересоцкая.

Пароход зашел в воды китайской реки Сунгари. Близ города Дзямусы в августе 1945-го шли кровопролитные бои с японцами.

«Причаливаем, с поля боя бегут солдаты, тут же танки. Танки спускаются, берег пологий был. Я вот как будто все вижу сейчас! Спускаются, заправляются горючим, вооружаются, и солдаты тут же бегут на передовую», – рассказала Клара Федоровна.

А у команды судна новая задача – забрать раненых. Клара Федоровна рассказывает, в это время японцы начали обстрел парохода. Как потом выяснилось, многие думали, что команда обратно не вернется. Тогда на корабле Клара Вересоцкая даже забыла, что с детства боится крови.

«Мы работали! Надо с поля боя раненых забрать! Они стонут, в крови, в бинтах», – делится воспоминаниями Клара Вересоцкая.

Сейчас Кларе Федоровне под 90 лет, она уже не помнит азбуку Морзе. Но рада, что помнят события августа 1945-го. Ведь до 1992 года команду судна «Казань» не признавали участниками войны с Японией.

В 1946 году ветеран ушла работать на берег – в управление верхнеамурского пароходства. Жизнь стала понемногу налаживаться, хотя война внесла свои коррективы. Клара Вересоцкая окончила школу только в 30 лет. Нашла свою любовь, родила троих детей, воспитывает внуков.

Просмотров всего: 76

#жизнь #память #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

Студии «Грация» исполнилось 25 лет
Общество 1

В Муравьевском парке впервые выпустили на волю годовалых птенцов японских журавлей (фото)
Общество 1

В Благовещенске открылась выставка, главными героями которой стали дети войны

сегодня, 16:41
Общество 3

Амурчане смогут подавать свадебные заявления за год