Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:29 0

В Сомали спецслужбы застрелили министра, перепутав его с вооружённым исламистом

В Сомали спецслужбы застрелили министра, перепутав его с вооружённым исламистом
Фото: bbc.com

В Сомали сотрудники служб безопасности по ошибке застрелили министра общественных работ. Силовики приняли 31-летнего Абдуллахи Шейха Абаса за вооружённого исламиста. Министр был убит в собственной машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо, сообщает «Русская служба BBC».

В связи с произошедшей трагедией президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

Как отметил аналитик Абдуллахи Абди, подобные ошибки службы безопасности Сомали допускали и раньше – слишком высок уровень напряжения в стране, где власти борются с нападениями исламистов.

Абдуллахи Шейх Абас вырос в лагере беженцев в Кении, осенью 2016 года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов.

Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.

Просмотров всего: 158

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Авиарейс на Москву авиакомпании «Икар» 7 мая отменили
Происшествия 4

В Благовещенске хозяева слетевшей крыши не хотят платить за разрушенный сарай
В России и мире 1

Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов долларов компенсации женщине, заболевшей раком
Происшествия 8

В центре Благовещенска сносят кафе