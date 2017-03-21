В Сомали спецслужбы застрелили министра, перепутав его с вооружённым исламистом

Фото: bbc.com

В Сомали сотрудники служб безопасности по ошибке застрелили министра общественных работ. Силовики приняли 31-летнего Абдуллахи Шейха Абаса за вооружённого исламиста. Министр был убит в собственной машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо, сообщает «Русская служба BBC».

В связи с произошедшей трагедией президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

Как отметил аналитик Абдуллахи Абди, подобные ошибки службы безопасности Сомали допускали и раньше – слишком высок уровень напряжения в стране, где власти борются с нападениями исламистов.

Абдуллахи Шейх Абас вырос в лагере беженцев в Кении, осенью 2016 года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов.

Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.

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#происшествия

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Алексей Воскобойников