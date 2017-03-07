На набережной Благовещенска покажут огненное шоу

Фото: vk.com/teatr_ognia

В воскресенье, 7 мая, на набережной реки Амур в Благовещенске состоится выступление театра шоу огня «Одержимые». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культурный город», сообщает пресс-служба администрации города.

Огненное шоу покажут в районе Триумфальной арки. Оно начнется в 18 часов вечера.

«Будет небольшая программа, порядка 8-10 номеров. Среди них номера с огнем, цирковая пластика, работа с обручем, показательные выступления с мечами», – рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель театра шоу огня «Одержимые» Алексей Зимников.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году Благовещенск впервые примет фестиваль огненных искусств, на который приедут фаерщики со всего Дальнего Востока. Мероприятие планирует организовать театр шоу огня «Одержимые» к своему 10-летию.

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Александр Авдеев