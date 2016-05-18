В Муравьевском парке впервые выпустили на волю годовалых птенцов японских журавлей (фото)

В Муравьевском парке впервые выпустили на волю молодых японских журавлей. Двум краснокнижным птицам дали свободу, чтобы пополнить их природную популяцию. Годовалые самцы должны научиться летать и добывать себе еду. Первое время за ними будут следить орнитологи.

Пока журавли Кивили и Ока высиживают новое потомство. Их птенцов, родившихся в прошлом году, готовятся выпустить на волю. Годовалые Иркун и Уртуй впервые останутся без чьей-либо опеки. Такой эксперимент в Муравьёвском парке раньше не проводили. Посмотреть на него приехали дети из казачьего колледжа.

«Первый размах крыльев ассоциируется со свободой. Такой размах крыльев – красота. Страшно за них, конечно, адаптируются они или нет на свободе. А так, великолепно, интересно очень», – поделилась студентка казачьего колледжа Виктория Берестенко.

Такое событие не могли пропустить и учёные. Немецкий орнитолог Виланд Хайм приехал в Муравьёвский парк из Германии седьмой раз. Выпускать японских журавлей ему раньше не приходилось.

«Для меня это очень большое событие, потому что это первый раз и это очень редкий вид. Японских журавлей осталось очень мало в природе, поэтому это очень важно. Я очень рад, что во время выпуска журавлей я был здесь. Здесь больше краснокнижных птиц, чем в Германии», – рассказал Виланд Хайм.

На первое время птенцам оставили кормушку с кукурузными зёрнами, чтобы птицы не погибли от голода. Журавли должны сами научиться летать и добывать себе пищу в природе. Такие навыки они получат, глядя на своих собратьев. Перед тем как выпустить птиц, орнитологи их окольцевали.

«Кольцо пронумеровано, оно имеет адрес. На нём указана страна и куда передавать данные. У каждого свой номер. На кольцах РФ написано Moscow и название центра кольцевания. Туда эти сведения и отправляются», – сказал орнитолог Василий Дугинцов.

Кольцевание журавлей – один из этапов, который необходимо пройти перед тем, как выпустить их на свободу. Ту же процедуру придётся провести в следующем году и другим птенцам, появления на свет которых ждут уже через три дня.

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#жизнь #природа

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Екатерина PL