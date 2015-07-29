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10 мая в Благовещенске начнут реставрировать фасад электроаппаратного завода

10 мая в Благовещенске начнут реставрировать фасад электроаппаратного завода

К реставрационным работам здания электроаппаратного завода строители должны приступить 10 мая. Губернатор обязал собственника привести строение в порядок. В планах – обновить фасад памятника архитектуры.

Историческое здание находится в частной собственности. По ряду претензий владелец электроаппаратного завода еще в 2014 году был оштрафован на 200 тысяч рублей Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

«Администрация города не имеет прав на это здание, мы можем только рекомендовать его преображение, а следовать рекомендациям или нет, будет решать владелец», – рассказал заместитель мэра Благовещенска Олег Косолапов.

На недавнем совещании губернатор Приамурья обязал собственника привести здание в надлежащий вид. Владелец памятника архитектуры заключил договор на проведение реставрационных работ со строительной компанией.

«Решено начать работы с 10 мая, чтобы перед великим праздником не разводить грязь на площади», – объяснил начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант.

Что будет внутри здания электроаппаратного завода, которое входит в архитектурный комплекс площади Победы, пока не решено. Более подробно о планах на преображение архитектурных памятников в районе площади Победы читайте на Амур.life.

Просмотров всего: 649

#культура #строительство

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    А КРЯ!!! когда мимо проходит и в окна данного предприятия глядит ...

    думает ... а мож товарищи Вы уже и ЧПУ купите? Мож Solidworks? AutoCAD mechanical добрый человек на всё это дело внедрит. Да вплоть до 3d стнка.

    но нет. лучше фасад и точка.

    ЗЫ: а кто решит пошутить насчёт девочки и станка .. у мну корочки фрезировщика по дереву и металу имеется ... а уж всякие разные говна типа ножниц,трубогибов и труборезок я знаю.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Как всем известно из истории – это здание было построено еще в 1890 году «на средства городского самоуправления» и здесь размещалась Благовещенская городская дума и городская управа (по современному мэрия ) Благовещенска.

    И как-то очень странно видеть, что сейчас в самом центре (сердце) города, в этом запущенном заводом здании размещаются… цеха ЗАВОДА! (Заводу место где-нибудь ближе к окраине)

    Подобное супер-историческое здание нужно использовать совершенно иначе! Например, разместить в нем (после реставрации) «Музей истории города Благовещенска», коли здание напрямую имеет отношение именно к городской истории (самоуправлению). Кстати, о подобном городском Музее говорят уже лет 60, с 1958 года, когда отмечалось 100-летие Благовещенска!

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Фасад, стопудово, лучше

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Вероника Н.

    ...Заводу место где-нибудь ближе к окраине...



    Которые на окраине, их тоже все попереломали.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    2 часа назад

    Вот это сенсация !!!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    Вот чё самое интересное!

    Наш Уважаемый (определённым слоем граждан) Губернатор родился ровно в один год как и КРЯ!!!!

    И вот КРЯ сидит в гамне с учётом 2х вышек и думает .......... .

    Лето сгорело .............................................

    https://yandex.ru/video/search?text=операция%20пластилин%20живые%20своё%20радио

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    И правда давно пора же его отреставрировать, здание в центре города, и в таком состоянии

  • anschutka

    anschutka
    48 минут назад

    Разве это не в поле ответственности МЭРА? Губер теперь всеми облезлыми фасадами заниматься будет?

  • икс7

    икс7
    30 минут назад

    сейчас фасад выглядит как у заброшенного здания

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