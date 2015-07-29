10 мая в Благовещенске начнут реставрировать фасад электроаппаратного завода

К реставрационным работам здания электроаппаратного завода строители должны приступить 10 мая. Губернатор обязал собственника привести строение в порядок. В планах – обновить фасад памятника архитектуры.

Историческое здание находится в частной собственности. По ряду претензий владелец электроаппаратного завода еще в 2014 году был оштрафован на 200 тысяч рублей Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

«Администрация города не имеет прав на это здание, мы можем только рекомендовать его преображение, а следовать рекомендациям или нет, будет решать владелец», – рассказал заместитель мэра Благовещенска Олег Косолапов.

На недавнем совещании губернатор Приамурья обязал собственника привести здание в надлежащий вид. Владелец памятника архитектуры заключил договор на проведение реставрационных работ со строительной компанией.

«Решено начать работы с 10 мая, чтобы перед великим праздником не разводить грязь на площади», – объяснил начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант.

Что будет внутри здания электроаппаратного завода, которое входит в архитектурный комплекс площади Победы, пока не решено. Более подробно о планах на преображение архитектурных памятников в районе площади Победы читайте на Амур.life.

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Нино Кохреидзе